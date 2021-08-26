ضربات التحالف توجع الحوثيين في مأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوجعت ضربات التحالف العربي ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات مأرب، بعدما شنت غارات عنيفة على مواقع تجمعاتهم في عدد من المواقع، واعترفت الميليشيات بتلقيها خسائر كبيرة.

وتجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش المسنود بالمقاومة القبلية ومقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، حيث عززت ميليشيات الحوثي بعدد كبير من المسلحين إلى جبهات مأرب.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش خاضت خلال الساعات الماضية مواجهات عنيفة ضد مسلحي جماعة الحوثي في جبهة محزام ماس، بعد هجوم حوثي شمال غرب المحافظة.

وأشار المصدر إلى أن المعارك تجددت بشراسة واستخدم فيها الجانبان مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتبادلا القصف المدفعي، وخلفت تلك المواجهات، خسائر فادحة بين أوساط صفوف الميليشيات الحوثية.

من جهة أخرى، دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى تمويل عاجل لقطاعات المياه والنظافة العامة والصرف الصحي باليمن. وقال مكتب تنسيقية الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة باليمن «أوتشا» على تويتر «إن أكثر من 15 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات بقطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة».

وأشار إلى أن بين هؤلاء «8 ملايين بحاجة ماسة لمساعدات فورية، وأن ما تلقته هذه القطاعات لا يتجاوز 7.8 % من حجم التمويل المطلوب»، وحذر من اضطرار شركاء العمل الإنساني الفرق الميدانية إلى خفض إمدادات المياه العاجلة في سبتمبر إذا لم يتوفر تمويل عاجل.

إلى ذلك سجلت اليمن أكبر حصيلة يومية لعدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس (كورونا) منذ بدء تفشي موجة ثالثة للفيروس بعد أشهر من الانحسار. وذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة (كورونا) في بيان، أنه تم تسجيل 45 إصابة جديدة بـ(كوفيد 19) و14 حالة وفاة، في أكبر حصيلة رسمية معلنة خلال الموجة الثالثة من الوباء، مقارنة مع 41 إصابة وأربع حالات وفاة.

وقالت لجنة الطوارئ «إن مدينة عدن تصدرت حالات الوفاة بتسع حالات، تليها تعز بثلاث حالات، وحالة في كل من حضرموت ومأرب». وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة اتسع نطاقها لتضم سبع محافظات، هي عدن وحضرموت وتعز ولحج ومأرب وشبوة والضالع، بعد أن كانت تشمل بين أربع وست محافظات فقط.

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