ضربات التحالف توجع الحوثيين في مأرب

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وتجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش المسنود بالمقاومة القبلية ومقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، حيث عززت ميليشيات الحوثي بعدد كبير من المسلحين إلى جبهات مأرب.
وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش خاضت خلال الساعات الماضية مواجهات عنيفة ضد مسلحي جماعة الحوثي في جبهة محزام ماس، بعد هجوم حوثي شمال غرب المحافظة.
وأشار المصدر إلى أن المعارك تجددت بشراسة واستخدم فيها الجانبان مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتبادلا القصف المدفعي، وخلفت تلك المواجهات، خسائر فادحة بين أوساط صفوف الميليشيات الحوثية.
من جهة أخرى، دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى تمويل عاجل لقطاعات المياه والنظافة العامة والصرف الصحي باليمن. وقال مكتب تنسيقية الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة باليمن «أوتشا» على تويتر «إن أكثر من 15 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات بقطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة».
وأشار إلى أن بين هؤلاء «8 ملايين بحاجة ماسة لمساعدات فورية، وأن ما تلقته هذه القطاعات لا يتجاوز 7.8 % من حجم التمويل المطلوب»، وحذر من اضطرار شركاء العمل الإنساني الفرق الميدانية إلى خفض إمدادات المياه العاجلة في سبتمبر إذا لم يتوفر تمويل عاجل.
إلى ذلك سجلت اليمن أكبر حصيلة يومية لعدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس (كورونا) منذ بدء تفشي موجة ثالثة للفيروس بعد أشهر من الانحسار. وذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة (كورونا) في بيان، أنه تم تسجيل 45 إصابة جديدة بـ(كوفيد 19) و14 حالة وفاة، في أكبر حصيلة رسمية معلنة خلال الموجة الثالثة من الوباء، مقارنة مع 41 إصابة وأربع حالات وفاة.
وقالت لجنة الطوارئ «إن مدينة عدن تصدرت حالات الوفاة بتسع حالات، تليها تعز بثلاث حالات، وحالة في كل من حضرموت ومأرب». وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة اتسع نطاقها لتضم سبع محافظات، هي عدن وحضرموت وتعز ولحج ومأرب وشبوة والضالع، بعد أن كانت تشمل بين أربع وست محافظات فقط.
مشاهدات يمنية:
- بنك الحوثيين بصنعاء يصدر بيانا بشأن تداول العملة الجديدة لنهبها من المواطنين.
- القوات المشتركة تخمد نيران ميليشيات الحوثي التي استهدفت الأحياء المدنية بالحديدة.
- ميليشيات الحوثي تدعو وزير الخارجية الإيراني لزيارة صنعاء.
- محكمة عسكرية يمنية تابعة للشرعية تقضي بإعدام زعيم ميليشيات الحوثي، عبدالملك بدر الدين الحوثي وعدد من معاونيه رميا بالرصاص، وتقر تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية».
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