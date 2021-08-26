شكرا لقرائتكم خبر تركيا: لدينا رغبة في علاقات طيبة مع دول الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن اللقاءات تتواصل مع مصر لوضع العلاقات على أرضية سليمة.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية في ساعة مبكرة من صباح أمس عنه القول في مقابلة تلفزيونية «يمكن اتخاذ خطوات ملموسة في هذا المجال في المستقبل القريب».

وفيما يتعلق بالعلاقات بين تركيا والإمارات، بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد، لأنقرة، قال قالن إن لديهم رغبة في أن تكون لهم علاقات طيبة مع دول الخليج كافة.

وأضاف أن «فتح مثل هذه الصفحة الجديدة مع دولة الإمارات أمر إيجابي للغاية، وهذه العملية بالطبع وصلت إلى مرحلة معينة من النضج خلال الأشهر الستة أو الخمسة الماضية، حيث عقدت الكثير من الاجتماعات، من بينها اجتماعات لوزير خارجيتنا مولود تشاووش أوغلو».

وأشار إلى أنهم اتفقوا على أن تكون العلاقات المتبادلة بين تركيا والإمارات، وكذلك دول الخليج الأخرى، قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام، معربا عن أملهم في رؤية نتائج ملموسة لهذا في المجالات كافة.