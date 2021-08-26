شكرا لقرائتكم أفغانستان وطالبان شاهد.. الانفجار الثاني الذي استهدف مطار كابل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت مشاهد متداولة حجم الانفجار الثاني الذي استهدف مطار كابل، الخميس، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكان المتحدث الصحفي للبنتاغون أكد وقوع انفجار آخر على الأقل في محيط فندق البارون على مقربة من بوابة آبي بمطار كابل، مؤكداً أن الانفجار عند بوابة آبي كان نتيجة "هجوم معقد" أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأميركيين والمدنيين.

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وقال متحدث البنتاغون: "نستطيع تأكيد أن انفجار مطار كابل أوقع عددًا من الضحايا الأميركيين والمدنيين".

وقال مستشفى الطوارئ بكابل إن أكثر من 30 مصابا في انفجارات المطار و6 توفوا في طريقهم إلى المستشفى.

وقالت الخارجية الروسية إن انفجارا ثانيا وقع خارج مطار كابل.

وأسفر الهجومان الانتحاريان عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 15 آخرين.

وقال مسؤولون أميركيون إن أفرادا أميركيين أصيبوا في الانفجار، دون الخوض في تفاصيل.