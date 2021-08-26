أول لقطات لحجم الانفجار الضخم الذي ضرب محيط مطار كابول

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حجم الانفجار الضخم الذي ضرب محيط مطار كابول.

وأظهر الفيديو ألسنة اللهب وهي تتصاعد في محيط المطار.

وكشفت صحيفة أمريكية عن أن الانفجار الذي وقع اليوم الخميس 26 أغسطس كان من تنفيذ أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت التقارير إلى أن عدد من الانفجارات وقعت قرب فندق بارون الذي تقيم فيه قوات بريطانية وصحفيون في كابول، وذلك في المدخل الشرقي لمطار كابول الذي تسيطر عليه قوات بريطانية.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» قد أعلنت ان التفجير الأول وقع نتيجة تفجير انتحاري لنفسه، مشيرة على أنها أبلغت الرئيس الأمريكي جو بايدن بتفاصيل الحادث.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعتقد بأنه لأولى اللقطات من موقع الحادث.

كانت تقارير إعلامية، قد أفادت اليوم الخميس، بتعرض طائرة إيطالية عسكرية لإطلاق نار لدى إقلاعها من مطار كابول.

وأوضح مصدر أن الحادث لم يُسفر عن وقوع أي أضرار.

وأثارت تحذيرات أمريكية وأوروبية منذ مساء أمس الأربعاء، الكثير من القلق والفزع بين المواطنين الأفغان المتجمعين بالقرب من مطار كابول، حيث أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن المطار يمكن أن يتعرض لتهديدات أمنية وإرهابية.

وناشدت واشنطن الحشود المتجمّعة قرب مطار كابول على أمل دخوله لإجلائهم من أفغانستان بعد سقوطها في أيدي حركة طالبان أن يغادروا المكان فوراً، في حين وجّهت بريطانيا وأستراليا تحذيراً أكثر دقّة بحديثهما عن «تهديد مرتفع» بوقوع هجوم إرهابي.

وكتبت وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني: «لا تذهبوا إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابول».

وأضافت: «هناك خطر مرتفع ومستمرّ بوقوع هجوم إرهابي»، في وقت لا يزال فيه آلاف الأفغان محتشدين عند بوابات المطار على أمل إجلائهم من بلدهم بعدما سيطرت عليه الحركة الإسلامية المتشدّدة.

ونجحت طالبان في السيطرة على البلاد في أقل من 10 أيام، وتمكنت من دخول العاصمة كابول الأحد 15 أغسطس، بينما غادر الرئيس، أشرف غني قبل تمكن القوات من وصول القصر الرئاسي. كما أعلنت طالبان 31 أغسطس كموعد نهائي للإجلاء من كابول، مؤكده أنها لن تسمع بخروج أحد بعد هذا الموعد.