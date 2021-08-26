شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية النائب تيسير مطر.. النادى المصرى القاهرى ينظم رحلات لأعضائه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهرى، نظم النادى رحلات شبابية لأعضاء النادى إلى مدينة العين السخنة، وضمت الرحلة 15 أتوبيسا حملت لافتات داعمة للدولة المصرية، كما تزينت بصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأتي هذه الرحلات فى إطار النشاط الكبير الذى يشهده النادى المصرى القاهرة برعاية النائب تيسير مطر رئيس النادى.

ووجه شباب النادي المصرى القاهري رسائل شكر وتقدير للنائب تيسير مطر رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة ومدير النادى على تنظيم هذه الرحلات، التى تعد بمثابة منفس حقيقى للشباب كما أنها تعد حلقات حوارية بين الشباب تفيد الجميع.

جدير بالذكر أن النائب تيسير مطر أقام الأسبوع الماضى مسابقة لسيدات وفتيات النادى بداية من سن 25 حتى فوق الـ60، كما كرم السيدات ذوات الهمم، مؤكدا أنه تم تكريم ذوات الهمم يساهم في تحقيق أهدافهم ويساعدهم على تخطى العقبات ويدفعهم نحو الأمل فى المستقبل.

المسابقات التى أقامها النائب تيسير مطر نوعا من رد الجميل لسيدات النادى، ليشاركوا بقوة في الحفاظ على مكانتهم داخل النادي والمشاركة أيضا في تنميته والنهوض به، كما أن لجنة التحكيم خلال مسابقة كانت من السيدات.