وزير الأوقاف بعد لقاء الرئيس: سنبذل قصارى جهدنا لتكوين جيل شديد التميز من الأئمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه الدائم بتحسين الأحوال العلمية والمالية للأئمة.

وقال وزير الأوقاف، في بيان له عقب لقاءه الرئيس السيسي، الخميس، بقصر الاتحادية، إن جميع قيادات الوزارة المسئولين عن برنامج إعداد وتأهيل الأئمة سيضاعفون جهودهم ويبذلون أقصى طاقتهم في تحقيق توجيهات الرئيس.

وأكد وزير الأوقاف، أن اهتمام وتوجيهات ورعاية الرئيس السيسي لهذه البرامج هي خير داعم وللأئمة ولجميع العاملين بالأوقاف، متابعا:"نعاهد الله (عز وجل) والرئيس ببذل أقصى وسعنا في خدمة ديننا ووطننا ولا سيما في مجال نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك بنى الفكر المتطرف".