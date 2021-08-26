عاد من الغربة ليذبح زوجته وابنتهما.. مصدر يكشف تفاصيل حادث المحلة: ضائقة مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

كشف مصدر أمني في محافظة الغربية تفاصيل واقعة إقدام زوج على ذبح زوجته وإصابة ابنته بطعنات في مركز المحلة.

وأضاف المصدر أن الزوج الذي أقدم على ذبح زوجته عاد منذ فترة بسيطة من دولة الإمارات و تعرض لأزمات مالية متكررة خلال الفترة الأخيرة ما تسبب في كثرة الخلافات الزوجية مع زوجته.

أضاف المصدر - الذي رفض نشر اسمه - في تصريحات لموقع الخليج 365، أن حالة الابنة المصابة في خطر بسبب الطعنات التي نالتها أثناء الحادث في صدرها ورقبتها، مشيرًا إلى أن التحريات ما تزال مستمرة.

شهدت منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبري مساء اليوم الخميس، قيام زوج بقتل زوجته وطعن ابنته ثم انتحر شنقا داخل منزله، بسبب مشاكل أسرية.

كانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مستشفي المحلة العام بوصول جثامين "م.ا"، 55 سنة، وزوجته "إ.م"، 49 سنة، وابنتهما مصابة بطعنات بالسكين برقبتها وصدرها.جرى تشكيل فريق بحث جنائي ومعاينة مكان الحادث وتبين من التحريات أن الزوج قام بذبح زوجته وطعن ابنته ثم انتحر شنقا عن طريق حبل مثبت في مروحة بسقف شقتهم بمنطقة الرجبي، وذلك بسبب شجار نشب بينه وبين زوجته وقامت بسبه فاعتدى عليها الزوج بسكين وذبحها ثم طعن ابنته وانتحر. جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.