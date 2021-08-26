بعد ساعات.. قطع مياه الشرب عن التجمع الأول لمدة 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

قال جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه نظرًا للطلب المقدم من إدارة ( كمبوند النخيل) لإصلاح العطل الموجود بالخط الرئيسي المغذي للكمبوند الأمر الذي يتسبب في إنقطاع المياه عن (التجمع الأول بالكامل).

وأضاف الجهاز أن قطع الخدمة خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الخميس الموافق 26/8/2021 وحتى الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة الموافق 27/8/2021.

وأشار الجهاز أنه يوجد سيارات مياه تابعة للجهاز لسد إحتياجات المواطنين برجاء الاتصال على( 15100) في حالة احتياج السيارة.