"ضحية الاغتصاب".. وكيل وزارة صحة الشرقية يطمئن على حالة طفلة في الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الحالة الصحية للطفلة (س. م. ع.) ضحية جريمة الاغتصاب، والتي تبلغ من العمر 4 سنوات، ودخلت مستشفي الزقازيق العام منذ 7 أيام.

تبين وجود نزيف داخلي في المخ، وثقبين في الجمجمة، نتيجة سقوطها من علو، وتم إجراء الفحوصات الطبية لها، وسحب النزيف الداخلي بالمخ، وإصلاح الثقوب من خلال التدخل الجراحي.

أكد مسعود، أنه جرى تقديم الدعم النفسي للطفلة بالعناية المركزة من خلال الدكتورة رنا خالد مسئولة لجنة الطوارئ والدعم النفسي بالشرقية، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للطفلة، وعدم تسليمها لأهلها إلا بعد تماثلها للشفاء.

مشيراً إلى أن موضوع الإغتصاب قيد التحقيقات بالنيابة العامة، وتحت إشراف الطب الشرعي.