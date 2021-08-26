جوتيريش قلق من الوضع الاقتصادي في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المتحدث باسم الأمم المتحدة: إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش عبر عن قلقه البالغ، اليوم الخميس، تجاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في لبنان.

وأضاف المتحدث أن جوتيريش يدعو «كل القادة السياسيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بشكل عاجل».

وأوضح المتحدث ستيفان دوجاريك أن لبنان في حاجة ماسة لتشكيل حكومة «لتحقيق العدالة والمحاسبة وتخفيف (المعاناة)... وقيادة مسار طموح وفاعل للإصلاح بغية استعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار ودعم التنمية المستدامة وحفز الأمل في مستقبل أفضل».

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الأساسية وانعدام بعضها.

كما يشهد البلد أزمة سياسية منذ أكثر من عام عندما استقالت حكومة حسان دياب في أغسطس 2020 إثر انفجار بيروت في الرابع من الشهر نفسه.

ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن لبنان من تشكيل حكومة. وقد اعتذر سعد الحريري عن المهمة بعد أشهر من المحاولات. وكلف رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي بالمهمة. لكنه لم يتوصل بعد إلى تشكيل حكومة.