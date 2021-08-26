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ألمانيا.. «المؤبد» بحق سوري أدين بارتكاب جريمة حرب

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ابوظبي - سيف اليزيد - قضت محكمة ألمانية، اليوم الخميس، بحبس رجل سوري ينتمي إلى جبهة النصرة الفرع المحلي لتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، بالحبس مدى الحياة لإدانته بتهمة قتل ضابط في الجيش السوري في جريمة موثّقة بالفيديو.
ودانت محكمة دوسلدورف متّهماً ثانياً هو سامي ا. س. بالحبس تسع سنوات لتوثيقه بالفيديو عملية القتل التي ارتكبت في يوليو 2012.
كان الرجلان قد أوقفا في 13 يوليو 2020 في نامبورغ (شرق) وإيسن (غرب).
ولم تعطَ أي تفاصيل حول ظروف دخولهما إلى ألمانيا التي استقبلت منذ اندلاع الحرب في سوريا في العام 2011 نحو 800 ألف سوري.
ودانت المحكمة المتّهم الأساسي في القضية وهو خضر ا. ك. بتهمة إعدام ضابط في الجيش السوري بعد التعذيب.
ووثقت عملية الإعدام بواسطة فيديو بث على الإنترنت.
كانت النيابة العامة قد طلبت حبس المتّهمَين مدى الحياة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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