بايدن يجري مشاورات بعد انفجار مطار كابول

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إجراء محادثات بعد الانفجارات التي هزت مطار كابول في العاصمة الأفغانية حيث يقوم الجيش الأميركي بإجلاء رعاياه والأفغان الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن اجتماع رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع بايدن تأجل إلى وقت لاحق اليوم الخميس بسبب المشاورات التي يقوم بها بايدن.

وقال مسؤول في طالبان لرويترز، إن الانفجار الانتحاري أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 بينهم أطفال وإصابة كثير من أفراد الحركة.

جاء ذلك بعد أن حثت الولايات المتحدة وحلفاؤها في وقت سابق الناس على الابتعاد عن مطار كابول بسبب تهديد محتمل بأن يشن تنظيم داعش هجوماً إرهابياً.