إلغاء زيارة ميركل لإسرائيل بسبب تفجير مطار كابول

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الخميس، إلغاء زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي كانت مقررة لإسرائيل في الفترة بين 28 و30 أغسطس الجاري، بسبب التطورات في أفغانستان.

وقال المتحدث في برلين إن الجانبين اتفقا على إتمام الزيارة في وقت لاحق، موضحا أنه تم اتخاذ القرار بالاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت.

كانت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب-كارنباور حذرت، في وقت سابق اليوم الخميس، من استمرار تزايد خطر الإرهاب حول مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت الوزيرة، في برلين اليوم "نعلم أن التهديدات الإرهابية تزايدت بشكل كبير لدرجة أنها صارت ملموسة أكثر... نحن حاليا في أخطر المراحل وأكثرها ارتباكا وحساسية".

وواصل الجيش الألماني صباح اليوم مهمة الإجلاء التي يقوم بها منذ الأسبوع الماضي لألمان وموظفين محليين من أفغانستان، والتي أوشكت على الانتهاء.

وحتى الآن، أجلى الجيش الألماني أكثر من 5300 شخص.

كانت ميركل ترغب في التوجه إلى إسرائيل مساء بعد غد السبت، وكان من المقرر إجراء مشاورات يوم الأحد مع رئيس الوزراء بينيت، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، ووزير الخارجية يائير لبيد.