13 قتيلا بينهم أطفال في انفجار خارج مطار كابول

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قال مسؤول في حركة طالبان لرويترز: إن انفجارا وقع خارج مطار كابول، اليوم الخميس، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 بينهم أطفال، وإصابة كثير من أفراد الحركة.

وذكر الجيش الأميركي، في وقت سابق اليوم، أن تفجيراً انتحارياً وقع خارج مطار كابول فيما يبدو، فيما يحتشد الآلاف من الأفغان والرعايا الأجانب في محاولة لمغادرة أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان عليها.

ونسب المسؤول ما قاله إلى تقرير أولي، محذراً من أنه قد يتغير.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) «يمكننا أن نؤكد وقوع انفجار في محيط مطار كابول»، مشيراً إلى عدم توفر معلومات دقيقة في الوقت الراهن حول سقوط ضحايا.

وأفاد مسؤول أميركي بأن هناك ضحايا من الانفجار والتفاصيل غير واضحة بشأن العدد والجنسيات.

وأضاف مصدر آخر لوكالة رويترز أن أفراداً من الجيش الأميركي بين المصابين في الانفجار، وفقاً لمعلومات أولية.

وأوضح مسؤول، نقلاً عن معلومات أولية، أن من المحتمل إصابة ما يصل إلى ثلاثة جنود أميركيين في انفجار كابول.