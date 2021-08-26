قبيل قمة بغداد.. الكاظمي يدعو دول المنطقة لإنهاء الحروب

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، دول المنطقة الإقليمية إلى إنهاء الحروب والصراعات لمواجهة التحديات في الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال لقائه بالوفود الإعلامية العربية والأجنبية، المعنية بتغطية فعاليات قمة بغداد لدول الجوار، المقرر انعقادها يوم السبت المقبل، وفق بيان للحكومة العراقية.



وقال الكاظمي: "أدعو دول المنطقة الإقليمية (لم يسمها) إلى إنهاء الحروب والصراعات ومد جسور السلام فيما بينها (..) هناك تحديات كثيرة تواجه الشرق الأوسط وعلى الجميع التكاتف لحلها".



وأردف: "نستعد لانعقاد قمة بغداد للتعاون والشراكة يوم السبت المقبل، لتجسيد رؤية العراق في ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع محيطه ومع دول العالم".



وأضاف: "العراق بدأ بأخذ دوره التاريخي، ليكون أحد ركائز السلام في المنطقة (..) كفى حروباً وصراعات وندعو جميع دول المنطقة إلى بناء السلام على أساس التكامل بين الشعوب".



وتابع: "بغداد ترغب في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، وخاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم داعش"، حسب البيان ذاته.



ومن المقرر أن تشارك في مؤتمر قمة بغداد، السبت المقبل، الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة.



كما يشارك الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين، إضافة إلى تركيا والسعودية وإيران والكويت والأردن إلى جانب قطر واليابان، بحسب بيانات سابقة للخارجية العراقية.‎

المصدر: الأناضول