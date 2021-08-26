موسكو: لا معطيات عن وجود مواطنين روس في مطار كابل لحظة الهجوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت موسكو عن عدم توفر معطيات عن وجود مواطنين روس في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل أثناء الهجوم الإرهابي الذي وقع هناك اليوم الخميس.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار خارج البوابة الشرقية لمطار كابول في أفغانستان ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وأصيب عدد من الجنود الأمريكيين في التفجير الذي وقع خارج إحدى بوابات مطار كابل.

في وقت سابق، أبلغ البنتاغون عن انفجار خارج مطار كابول، وبحسب المصدر، لا توجد بيانات معروفة عن الخسائر الأمريكية حتى الآن.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “نستطيع أن نؤكد وقوع انفجار خارج مطار كابول. عدد الضحايا غير واضح حتى اللحظة، وسنقدم تفاصيل إضافية عندما نستطيع”.