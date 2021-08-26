تأجيل اجتماع بايدن وبينيت جراء الوضع في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

على وقع الوضع في أفغانستان، تم تأجيل اجتماع رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض اليوم الخميس.

وفي مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية الأحد الماضي، قال بينيت إنه “سيتوجه في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن صباح الخميس”.

وأضاف أن “توقيت الزيارة مهم جدا لأننا موجودون حاليا في نقطة مصيرية بشأن إيران.. إيران تتقدم بسرعة في تخصيب اليورانيوم، وقد قصرت بشكل ملموس الفترة الزمنية المطلوبة لتجميع المواد اللازمة لتصنيع قنبلة نووية”.

من جهته، أكد مسؤول في حركة “طالبان” لوكالة “رويترز”، أن “انفجارا يشتبه في أنه انتحاري وقع خارج مطار كابل وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا بينهم أطفال وإصابة الكثير من عناصر الحركة”.

جاء ذلك بعد أن حثت الولايات المتحدة وحلفاؤها في وقت سابق الناس على الابتعاد عن مطار كابل بسبب تهديد محتمل بأن يشن تنظيم “داعش” هجوما إرهابيا.

وقال مسؤول أمريكي إن “جنودا أمريكيين من بين المصابين”، لكنه أضاف أن “المعلومات الواردة هي بناء على تقارير أولية”، محذرا من أن “ما ورد بها قد يتغير”.