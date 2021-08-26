ماكرون يعلن سحب سفير بلاده من أفغانستان قريبا

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سحب سفير بلاده من أفغانستان قريبا، مشيرا إلى أن الأوضاع في أفغانستان ستل خطرة.



وقال ماكرون مساء اليوم الخميس، إننا لا نضمن أننا سننجح في إتمام عملية الإجلاء من كابول، سنعمل مع الولايات المتحدة على ضمان الأمن ووصول المساعدات للشعب الأفغاني.

وتابع نتواصل مع طالبان بشأن عملية الإجلاء من مطار كابول وتأمين حافلات تنقل رعايانا وأجانب آخرين، ولم يتوقع أحد تدهور الأوضاع بهذا الشكل السريع في كابول.

ويأتي حديث ماكرون بعد قليل من انفجار مزدوج وقع خارج مطار كابول اليوم الخميس، أسفر عن سقوط ضحايا بين الأفغان والجنود الأمريكيين.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله: إن" المعلومات الأولية تشير إلى سقوط 3 مصابين من الجيش الأمريكي في انفجار مطار كابول، وسط توقعات بارتفاع الأعداد.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اطّلع على أمر الانفجار، وذكر مصدر مطلع أن بايدن كان في اجتماع مع مسؤولين أمنيين لمناقشة الوضع في أفغانستان عندما وصلت الأنباء الأولى عن الانفجار.

ومن جانبه، قال مسؤول في طالبان لرويترز، إن انفجارا وقع خارج مطار كابول أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 بينهم أطفال وأجانب، وإصابة كثير من حرس طالبان.

وتسابق الولايات المتحدة الزمن لإتمام عمليات الإجلاء الجوية للأمريكيين وبعض الأفغان من كابول قبل موعد نهائي لانسحابها العسكري الكامل بحلول 31 أغسطس/ آب.