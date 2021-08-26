شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين .. 1788 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 وفيات، و1788 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و343 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 95.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.7% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 33 مصابًا في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 99 مصابًا، بينهم 4 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.