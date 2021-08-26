اخبار العالم

قتلى وجرحى جراء هجومين انتحاريين في كابل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى جراء هجومين انتحاريين في كابل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جون كيربي المتحدث الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس إن الانفجار الذي وقع عند بوابة آبي بمطار العاصمة الأفغانية كابول جاء نتيجة هجوم معقد وأسفر عن قتلى ومصابين.

وأضاف أن انفجارا ثانيا على الأقل وقع قرب فندق البارون قرب البوابة.

وقال كيربي في تغريدة على تويتر "يمكننا أن نؤكد أن الانفجار عند بوابة آبي نجم عن هجوم معقد أسفر عن عدد من الضحايا الأمريكيين والمدنيين".

وأعلنت منظمة "إميرجنسي" غير الحكومية اليوم الخميس في تغريدة على تويتر أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 30 فى هجوم خارج مطار كابول.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا