شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى جراء هجومين انتحاريين في كابل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جون كيربي المتحدث الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس إن الانفجار الذي وقع عند بوابة آبي بمطار العاصمة الأفغانية كابول جاء نتيجة هجوم معقد وأسفر عن قتلى ومصابين.

وأضاف أن انفجارا ثانيا على الأقل وقع قرب فندق البارون قرب البوابة.

وقال كيربي في تغريدة على تويتر "يمكننا أن نؤكد أن الانفجار عند بوابة آبي نجم عن هجوم معقد أسفر عن عدد من الضحايا الأمريكيين والمدنيين".

وأعلنت منظمة "إميرجنسي" غير الحكومية اليوم الخميس في تغريدة على تويتر أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 30 فى هجوم خارج مطار كابول.