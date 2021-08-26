شكرا لقرائتكم خبر عن نداء عاجل لتوفير 24 مليون دولار لإغاثة النازحين في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء عاجلا لجمع 24 مليون دولار أمريكي لتعزيز استجابتها للاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة المتزايدة في أفغانستان، بما في ذلك تقديم المساعدات لمئات الأشخاص الذين نزحوا داخليًا خلال الشهرين الماضيين.

وقال رئيس بعثة المنظمة في أفغانستان ستيوارت سيمبسون أن أنشطتها تتواصل حيثما كان ذلك ممكنًا، وفقا للوضع الأمني وإمكانية الوصول للمتضررين.

وقد أدى النزوح على نطاق واسع بسبب الجفاف والصراع الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد 19، إلى زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وتزايد الاحتياجات في البلاد.

وأوضح أن الأولويات تشمل الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية ولمّ شمل الأسر بما في ذلك في المناطق الحدودية، مشيرا إلى أن هناك نحو 5.5 ملايين نازح داخليًا في أفغانستان، بما في ذلك 550 ألف نازح حديثًا خلال العام الجاري نصفهم فروا من منازلهم منذ شهر يوليو، وقد أدى عدم وجود المأوى أو الوصول للمرافق الصحية إلى ظروف معيشية بالغة الخطورة للأسر المتضررة.