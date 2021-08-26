انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة لانفجاري مطار كابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بينما قال المتحدث باسم "البنتاغون" على تويتر إن "عدد ضحايا الانفجار في محيط مطار كابل غير واضح حتى الآن"، أكدت مصادر في حركة طالبان أن ما لا يقل عن 13 قتلوا جراء الانفجار خارج مطار كابل.

وقال مصدر بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "حصيلة التفجيرين وصلت حتى الآن إلى أكثر من 18 قتيلا وإصابة ما لايقل عن 45 آخرين".



وفي وقت سابق أكد مسؤول في حركة طالبان إصابة عدد كبير من عناصر الحركة من جراء الانفجار، غير أنه لم يحدد أي عدد، كما أنه لم يذكر أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار.

كما أكد البنتاغون وقوع انفجارين في محيط مطار كابل، وقال أيضا إن "الانفجار عند بوابة مطار كابل كان نتيجة "هجوم معقد" أسفر عن سقوط ضحايا من الأميركيين والمدنيين".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون جراء هجومين انتحاريين في كابل.



من جهته، أكد مستشفى الطوارئ بكابل سقوط عشرات الضحايا، وقال "أكثر من 30 مصابا في انفجاري المطار.. توفي 6 منهم في طريقهم إلى المستشفى".

وفي الأثناء، قالت مصادر بريطانية قولها إن 11 شخصا قتلوا جراء الانفجار الذي جاء في وقت تتسارع فيه جهود عمليات الإجلاء من مطار كابل.

وقال البنتاغون إن انتحاريا فجر نفسه عند مدخل مطار كابل الشمالي، فيما قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن انفجارين منفصلين وقعا خارج مطار كابل ولم يسفرا عن ضرر للقوات التركية في المنطقة.

وقال شاهد عيان "أثناء تجمع عدد من الأفغانيين بعد تدقيق الوثائق المطلوبة من قبل نساء وأطفال ورجال، وقع هجوم انتحاري وبعدها سمعنا إطلاق نار، ويبدو أنه كان هجوما آخر بالتزامن مع الانفجار".