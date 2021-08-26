بابل.. القبض على متهم بالارهاب واخرين بحيازة المخدرات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكنت مفارز قسم شؤون السيطرات في محافظة بابل من خلال إجراءات تفتيش منفصلة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية الساندة، من إلقاء القبض على 7 متهمين عثر بحوزتهم على كمية من المخدرات "مادة الكريستال" مع ادوات تستعمل للتعاطي. وتم تسليمهم كافة من قبل المفارز الى الجهة المعنية لتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية".واضافت انه "تمكنت قوة مشتركة من قسم شرطة الإسكندرية وفوج الطوارئ الرابع ومفارز الاستخبارات والأمن والوطني، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ( 4 إرهاب)، وذلك من خلال عملية أمنية نُفِّذت على ضوء معلومات دقيقة ضمن قاطع الإسكندرية شمالي المحافظة" ، موضحة انه " القي القبض على متهم يحمل سلاحا غير مرخص".

وواشارت المديرية الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم جميعا".

