انت الان تتابع خبر بابل.. القبض على متهم بالارهاب واخرين بحيازة المخدرات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهم بالارهاب وآخرين بحيازة المواد المخدرة .
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكنت مفارز قسم شؤون السيطرات في محافظة بابل من خلال إجراءات تفتيش منفصلة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية الساندة، من إلقاء القبض على 7 متهمين عثر بحوزتهم على كمية من المخدرات "مادة الكريستال" مع ادوات تستعمل للتعاطي. وتم تسليمهم كافة من قبل المفارز الى الجهة المعنية لتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية".
واضافت انه "تمكنت قوة مشتركة من قسم شرطة الإسكندرية وفوج الطوارئ الرابع ومفارز الاستخبارات والأمن والوطني، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ( 4 إرهاب)، وذلك من خلال عملية أمنية نُفِّذت على ضوء معلومات دقيقة ضمن قاطع الإسكندرية شمالي المحافظة" ، موضحة انه " القي القبض على متهم يحمل سلاحا غير مرخص".
وواشارت المديرية الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم جميعا".
واضافت انه "تمكنت قوة مشتركة من قسم شرطة الإسكندرية وفوج الطوارئ الرابع ومفارز الاستخبارات والأمن والوطني، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ( 4 إرهاب)، وذلك من خلال عملية أمنية نُفِّذت على ضوء معلومات دقيقة ضمن قاطع الإسكندرية شمالي المحافظة" ، موضحة انه " القي القبض على متهم يحمل سلاحا غير مرخص".
وواشارت المديرية الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم جميعا".