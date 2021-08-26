بالصور.. جهاز مكافحة الإرهاب ينتشر في قلب بغداد

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً لانتشار جهاز مكافحة الإرهاب ضمن مناطق الكرادة وداخل المنطقة الخضراء ومقتربات المطار بمشاركة الفرقة الخاصة.



ويأتي هذا الانتشار بحسب مصدر أمني، ضمن الخطة الامنية الخاصة بمؤتمر بغداد والتي دخلت حيز التنفيذ.

وتشهد بغداد السبت المقبل مؤتمراً إقليمياً بحضور رؤساء وقادة دول عدة، منهم دول الجوار العراقي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن المقرر أن يناقش المؤتمر ملفات الأمن والحدود والمياه والتجارة والاستثمار والنقل والصحة وقضايا سياسية عدة.