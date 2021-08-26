جنوب السودان تدعم إثيوبيا في حماية نظامها الدستوري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أختتم رئيسة دولة جنوب السودان ،سلفاكير ميارديت، زيارته لإثيوبيا التي أستغرت يوم واحدا

اختتم رئيسة دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، زيارته لإثيوبيا ليوم واحد بمناقشة عددا من القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك.

وقالت بليني سيوم، السكرتيرة الصحفية بمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال مؤتمر صحفي بأديس ابابا الخميس، إن رئيس دولة جنوب السودان أكد دعمة للحكومة الإثيوبية في الإجراءات التي قامت بها لحماية النظام الدستوري.

وأضافت أن مباحثات رئيس دولة جنوب السودان، ورئيس الوزراء الإثيوبي تناولت القضايا الثنائية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك وركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.





وتابعت: رئيس الوزراء الإثيوبي ،آبي احمد، أطلع رئيس دولة جنوب السودان والوفد المرافق له على القضايا الراهنة في البلاد بما في ذلك الأداء الاقتصادي الإيجابي للقطاعات الرئيسية على الرغم من العديد من التحديات التي تواجهها إثيوبيا وأولوية حكومته للسلام المحلي والإقليمي.





ووفقا لبليني، فإن رئيس دولة جنوب السودان أشاد بنجاح إثيوبيا في إنجاز عملية الملء الثاني لسدالنهضة وإجراء إنتخابات سلمية في البلاد.

كما أدان سلفاكير الهجوم التي شنته جبهة تحرير تجراي التي يصنفها البرلمان الإثيوبي "إرهابية" على القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتسببت في نشوب نزاع مسلح، وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة الإثيوبية لحماية النظام الدستوري.





وذكرت المسؤولة الإثيوبية أن سلفاكير أكد على عدم تدخل الأطراف الخارجية في التحديات الحالية والشأن الداخلي لإثيوبيا، كما أكد على إيلاء جنوب السودان أهمية كبيرة للعلاقات مع إثيوبيا.

كان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت قد وصل في وقت سابق من اليوم الخميس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة مفاجئة.

وكان في استقبال سلفاكير لدى وصوله مطار بولي الدولي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ووزيرة السلام مفريات كامل، ووزير الدفاع الإثيوبي قنا ياديتا.