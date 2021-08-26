عاجل | انفجار في محيط مطار كابل

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مسؤولون أمريكيون وصحفيون أن انفجارا دوى اليوم الخميس في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك.

وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين الأفغان، دون ورود أنباء عن جرحى بين رعايا الولايات المتحدة.

وتتحدث تقارير إعلامية أولية عن سقوط قتيلين و15 مصابا على الأقل جراء الانفجار.

وأكدت وسائل إعلام وجود عسكريين أمريكيين بين الجرحى.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعتقد بأنه لأولى اللقطات من موقع الحادث.

بدوره، حذر السفير الفرنسي لدى كابل، ديفيد مارتينون، أن هناك مخاوف من خطر وقوع انفجار ثان أمام المطار، داعيا المواطنين الأفغان إلى الابتعاد عن المنطقة فورا.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على حسابه في "تويتر" صحة هذه الأنباء، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا.

وصرح مسؤولون في البيت الأبيض لوسائل إعلام بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ بالحادث.