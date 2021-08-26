شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نائب التنسيقية محمد تيسير مطر بمجلس النواب فى دور الانعقاد الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما ترشح النائب محمد تيسير مطر لعضوية مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كان قد طرح نفسه من خلال برنامج سياسي يهدف في المقام الأول إلى وضع آلية تواصل بينه وبين المواطن، سعيًا لتغيير مفهوم المواطن عن "المسئول الخفي" الذي يظهر فقط في المواسم الانتخابية، وهذا ما حققه عقب نجاحه، بتأسيس عدة مكاتب لخدمة المواطنين، يعمل بها مجموعة من خيرة شباب محافظة القاهرة، وذلك لتلقي شكاوى المواطنين، ووصل عدد الشكاوى التي استقبلها المكتب لأكثر من 3300 شكوى وطلب، تم العمل عليها بالشكل اللائق، وفق قواعد منظومة الشكاوى.

هذا بالإضافة إلى ما أنجزه "مطر" من أنشطة داخل البرلمان كمشاركة في الجلسات واستخدام الأدوات الرقابية، والمشاركة في جلسات لجنة حقوق الإنسان، ومناقشة وزراء الحكومة في البرامج المطروحة، ومناقشة الموازنة العامة للدولة، وهذا التقرير يتناول حصاد تلك الأشهر بالتفصيل.



حصاد النائب محمد تيسير مطر



