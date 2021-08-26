شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف للنائب محمد عمارة عضو تنسيقية شباب الأحزاب بدائرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دائما على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، ومن بين هؤلاء النواب النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية الذى كان له نشاط ملموس خلال الأيام الماضية في دائرته بمحافظة الجيزة.

قام النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، خلال الأيام الماضية بتنظيم العديد من اللقاءات بأهالى دائرته والاستماع إلى مطالبهم و تلقى العديد من الطلبات.

ومن جانبه، قال النائب محمد عمارة :"لازالت حملة ازالة الحواجز المعدنية من الشوارع مستمرة والحمد لله هناك تجاوب من قبل الأهالي وتفاعلهم معنا ، وبدورنا نرسل للحي المختص وبيتم ازالة الحواحز المعدنية".

يأتى ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.