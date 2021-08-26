الكاظمي يكشف عن أهمية المؤتمر الإقليمي المزمع عقده في بغداد السبت المقبل

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أهمية المؤتمر الإقليمي المزمع عقده في بغداد السبت المقبل.



ووصف الكاظمي المؤتمر بـ"الحدث" المهم، فيما شدد على ضرورة تكاتف الجميع من أجل مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة.

وشدد في كلمته أمام الوفود الإعلامية المشاركة في مؤتمر بغداد، على أن العراق بدأ يلعب دوره التاريخي في المنطقة.

وأبدى الكاظمي بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، ترحيبه بالوفود الإعلامية العربية والأجنبية التي ستغطي مؤتمر بغداد.

وأشار إلى وجود "تحديات كثيرة نعاني منها في المنطقة، وعلينا جميعاً التعاون والتكاتف في حلها، والعبور نحو خلق تكامل اقتصادي واجتماعي بين شعوب المنطقة".

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن تطلعه لما "سينتجه هذا اللقاء من دعم لدور العراق التاريخي في إرساء السلام"، مضيفا أن هذا المؤتمر "يجسد رؤية العراق في ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع محيطه ومع دول العالم".

وأكد أن "العراق يمكنه أن يخلق جسراً للتواصل والتعاون والتكامل الشامل، مع جميع دول المنطقة".

ودعا الكاظمي إلى وقف "الحروب والصراعات والخلافات"، مجددا دعوة العراق لـ"جميع دول المنطقة إلى بناء السلام على أساس التكامل بين شعوب المنطقة".

وتطرق في حديثه إلى الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها أكتوبر المقبل، مبيناً "نحن مقبلون على انتخابات مصيرية وحاسمة بعد شهر ونصف، سوف تعزز المسار الديمقراطي في البلد"، مشيرا إلى أن حكومته عملت "خلال نحو عام وشهرين على مختلف الأصعده، لإصلاح المسارات الاقتصادية والأمنية والسياسية في البلد".

وطلب من الإعلاميين المشاركين بـ"نقل صورة حقيقية تعكس الإيجابيات والإنجازات المتحققة بالعراق"، وتابع: "أنتم مؤثرون دوماً، وما ستنقلونه سوف يساعد هذا البلد العريق على النهوض من جديد، كي يستعيد دوره التأريخي الذي يمتد لسبعة آلاف سنة".

وتستعد العاصمة العراقية، بغداد، السبت المقبل، لعقد قمة إقليمية دولية دعت لها في وقت سابق ووجهت جراءها دعوات لرؤساء وقادة دول ، بغية مناقشة جملة من الملفات التي من شانها العودة بالاستقرار إلى المنطقة.