بايدن يجتمع مع قادة التكنولوجيا لتعزيز الأمن السيبراني في بلاده

26 أغسطس , 2021

التقى رؤساء شركة آبل وجوجل وأمازون و آي بي أم بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الأربعاء، لمناقشة كيفية عمل الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الأمن السيبراني في البلاد، وفقًا لأحد كبار المسؤولين.

وقال بايدن خلال تعليق مقتضب في بداية الإجتماع: "معظم بنيتنا التحتية الحيوية يملكها ويديرها القطاع الخاص، ولا تستطيع الحكومة الفيدرالية مواجهة هذا التحدي بمفردها". وتابع، "لقد دعوتكم جميعًا هنا اليوم لأن لديكم القوة والقدرة والمسؤولية، على ما أعتقد، لرفع مستوى الأمن السيبراني."

يأتي الاجتماع في أعقاب هجمات إلكترونية هائلة وهجمات طلب الفدية مصدرها روسيا والصين خلال العام الماضي على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك تلك الخاصة بشركتي «كلونيال بايبلاين»، و«جيه بي إس إس ايه»، بالإضافة إلى شركات البرمجيات والحوسبة السحابية مثل مايكروسوفت و«سولار ويندز»

هذا، وأصدرت الحكومة الأميركية وقادة الأعمال تعاميم حول المجالات الرئيسية التي تبني على جهود الإدارة لدعم الأمن السيبراني في البلاد. والتقى الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا أيضًا بأعضاء حكومة بايدن للنظر في طرق بناء أمن إلكتروني أكثر ديمومة، بينما سيركز التنفيذيون الآخرون على البنية التحتية الحيوية والقوى العاملة في مجال الأمن السيبراني.

في بيان صحفي، قال البيت الأبيض إنّ المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا "سيتعاون مع الصناعة والشركاء الآخرين لتطوير إطار عمل جديد لتحسين أمن وسلامة سلسلة التوريد التكنولوجية." وتعهدت مايكروسوفت وجوجل وآي بي إم بالمشاركة في المبادرة.

وأعلن سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، أن عملاق البحث سوف يستثمر أكثر من 10 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في الأمن السيبراني. فيما سيشمل الجهد المساعدة في تأمين سلسلة التوريد وتعزيز أمن المصادر المفتوحة. كما سيؤدي الاستثمار إلى توسيع برامج "الثقة الصفرية"، حيث لا تثق المؤسسات تلقائيًا في أي شخص أو جهاز عندما يتعلق الأمر بالأمن السيبراني.