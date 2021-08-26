ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية

واقفلت بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، على سعر 147.450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي بعد ان سجلت صباح هذا اليوم 147.250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148.000 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147.000 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

