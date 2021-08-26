انت الان تتابع خبر تفجير انتحاري عند احد مداخل مطار كابل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بوقوع انفجار خارج البوابة الشرقية لمطار كابل في أفغانستان، فيما نقلت عن شهود عيان سقوط ضحايا.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على حسابه في "تويتر" صحة هذه الأنباء، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا.
ويأتي الانفجار بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك
وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.
ويأتي الانفجار بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك
وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.