الجيش اليمني يسقط طائره مسيره للحوثيين في مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، عن إسقاط طائره مسيره تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة الكساره غرب محافظة مأرب .

وتشهد جبهات محافظة مأرب تصعيدا لافتا للمليشيات الحوثية حيث رصد الجيش الوطني تعزيزات كبيره للحوثيين الى جبهات الكساره والمشجح.

وشن طيران التحالف العربي اليوم ومساء أمس غارات على تعزيزات للمليشيات كانت في طريقها الى جبهات محافظة مأرب والجوف والبيضاء.

وقال مركز اعلام الجيش أن مدفعية الجيش الوطني إستهدفت مجاميع حوثية حاولت التسلل الى جبهات اللعيرف ومحزمات وماس شمال غرب محافظة مأرب.

