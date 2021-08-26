مقولة "تاريخية" لجندي تونسي يستشهد بها قيس سعيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إن جيش بلاده ساهم في مجابهة الجوائح السياسية، في إشارة إلى تنظيم الإخوان الذي تمثلة حركة النهضة.

جاء ذلك في كلمة الرئيس التونسي أمام البعثة العسكرية التونسية المتجهة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.

البعثة العسكرية التونسية ستشارك في الوحدة الجوية لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى.

يشار إلى أن الجيش التونسي منع ليلة 25 يوليو/تموز المنصرم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية من اقتحام مقر البرلمان، تنفيذا لقرار الرئيس قيس سعيد الدستورية في ذات اليوم.

واعتبر سعيد في كلمته أمام البعثة أن رد الجندي الذي واجه الغنوشي بالقول "أنا هنا للذود عن الوطن" هي مقولة ستبقى للأجيال القادمة.

وقد تم منع راشد الغنوشي من الدخول للبرلمان رفقة مجموعة من النواب التابعين لحركة النهضة وحزب قلب تونس ليلة 25 يوليو على إثر إعلان سعيد تعليق العمل بالمؤسسة التشريعية وإعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النواب.

تعليق نشاط البرلمان أعطى للرئيس التونسي صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الدولة، حيث أدخل تعديلات على رأس وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة، وإصدار قرارات بمنع عدد من المسؤولين والنواب من السفر للخارج، في انتظار الإعلان عن اسم رئيس الحكومة القادم.