طلب إحاطة.. تحرك برلماني بشأن ارتفاع مصروفات الكتب بالمدارس الرسمية لغات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ارتفاع مصروفات الكتب الدراسية التي تم رفعها بصورة مبالغ فيها بالمدارس الرسمية لغات.

وقال النائب إيهاب منصور، في طلب الإحاطة، إن مصروفات المدارس الرسمية لغات عادية وصلت 950 جنيه + 300 جنيه مصاريف البريد وكانت سابقًا 75 جنيها، ومصروفات المدارس الرسمية لغات مميزة أكثر من 1400 جنيه + 300 جنيه البريد، وهذا بخلاف تكلفة الانتقالات، وهو ما يشكل عبئا على الأسر الموجود بها أكثر من طالب.