الكاظمي: قمة بغداد حدث مهم للعراق والمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، أن انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في بغداد بعد غد السبت حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها.

وقال الكاظم ، في تصريحات للوفود الإعلامية العربية والأجنبية التي وصلت بغداد لتغطية وقائع مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة : "نستعد لعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي ستبدأ أعماله بعد غد ، وهو حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف "نتطلع إلى هذا اللقاء، وما سينتجه من دعم لدور العراق التاريخي في إرساء السلام لأن هذا المؤتمر يجسد رؤية العراق في ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع محيطه ومع دول العالم".

وذكر أن "هناك تحديات كثيرة نعاني منها في المنطقة، وعلينا جميعاً التعاون والتكاتف في حلها، والعبور نحو خلق تكامل اقتصادي واجتماعي بين شعوب المنطقة".

وقال الكاظمي إن "العراق بدأ بأخذ دوره التاريخي، ليكون أحد ركائز السلام في المنطقة ويمكنه أن يخلق جسراً للتواصل والتعاون والتكامل الشامل، مع جميع دول المنطقة وكفى حروباً وصراعات وخلافات" ، مشيرا إلى أن العراق يدعو جميع دول المنطقة إلى بناء السلام على أساس التكامل بين شعوب المنطقة.

وأكد أن هناك فرصا كبيرة في العراق يمكن لدول المنطقة التعاون والمساهمة فيها، وخلق مساحة جديدة لكل شعوب المنطقة.

وقال الكاظمي "نحن مقبلون على انتخابات مصيرية وحاسمة بعد شهر ونصف، سوف تعزز المسار الديمقراطي في البلد" .

وأضاف أن "الحكومة العراقية عملت خلال عام وشهرين على مختلف الصعد، لإصلاح المسارات الاقتصادية والأمنية والسياسية في البلد ونجحنا في تحقيق مقاصد كبيرة، وما زلنا ماضين وملتزمين ببناء دولة فاعلة ومستقرة ومستدامة".

وذكر الكاظمي أن "العراق يتطلع في كل هذا إلى التعاون الإقليمي، مع جميع دول المنطقة وأن قرار الحرب والكراهية والعنف ليس خيار الشجعان ، بل أن قرار التنمية والبناء وحفظ كرامة المواطن هو قرار الشجعان وهذا مانحن ماضون إليه" .