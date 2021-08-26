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"معًا لمحاربة الغلاء".. شادر لبيع الخضروات بأسعار مدعمة بمدينة طور سيناء– صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

افتتح المهندس سامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، اليوم الخميس، شادر لبيع الخضروات بأسعار مدعمة، بحي الـ 88 وحدة بمدينة طور سيناء.

وقال المهندس سامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين، إنه جرى التنسيق مع تجار الفاكهة والخضروات للمساهمة في محاربة الغلاء، ومساندة مواطني مدينة الطور من محدودي الدخل، من خلال إقامة شادر كبير بحي الـ 88 وحدة، لكافة أنواع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن السوق بنحو 20%.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه جرى تشكيل لجنة للإشراف على الشادر، والتأكد من دعم السلع الغذائية وتوافرها به، ومنع تلاعب التجار بالأسعار، تحت إشراف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل المديرية، وأيمن محمد إبراهيم، مدير عام الرقابة بالمديرية، وأحمد عبدالله، مدير إدارة التموين بطور سيناء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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