يتوقف على هذا الشرط.. نائب وزير التعليم يتحدث عن حضور الطلاب في العام الدراسي الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، على أن استكمال تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على رأس قائمة اهتمام الحكومة المصرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الخميس مع مديري المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تلقي العاملين بالتعليم قبل الجامعي للقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والوقوف على النسب المحدثة والتي تشتمل على أعداد العاملين متلقي الجرعتين، والعاملين متلقي الجرعة الأولى، والمسجلين لتلقي الجرعات ومن لم يقم بالتسجيل حتى الآن.

وأشار حجازي، إلى أن الوزارة تستهدف عامًا دراسيًا جديدًا حضوريًا بالمدارس وهذا يتوقف على نسب تلقي المعلمين للقاح.

وأوضح أنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية.

وقدم الدكتور رضا حجازي الشكر للمديريات التعليمية التي أبدت سرعة في التحرك والاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وحققت نسبا عالية بالنسبة للعاملين الذين تلقوا الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات.

كما وجه نائب الوزير لشئون المعلمين مديري المديريات التعليمية بمتابعة الإدارات التعليمية ذات النسب المنخفضة في التسجيل لتلقي اللقاح، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية نحو الإسراع في التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع أعضاء فريق التطوير التكنولوجي، وتذليل جميع المعوقات لإنجاز هذا العمل؛ سرعة موافاة الوزارة بتقرير يوضح الموقف النهائي والنسب المئوية الجديدة لتلقي اللقاح في موعد غايته الأحد المقبل.