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"مودرنا" تُوقف توريد 1.63 مليون جرعة من لقاح كوفيد إلى اليابان بسبب تلوّث

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اسماعيل عبد الحي - أعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية أمس الأربعاء، أنها أوقفت توريد حوالي 1.63 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس إلى اليابان بعد إخطارها بتلوث قوارير اللقاح بجسيمات.

 

وقالت الشركة إن التلوث قد يكون بسبب مشكلة في التصنيع بأحد خطوط الإنتاج بموقع للتصنيع في إسبانيا، وأضافت "حتى الآن، لم يتم تحديد أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفاعلية".

 

وذكرت الشركة أنها تعمل مع شركة "تاكيدا" شريكتها ومع الأجهزة التنظيمية لحل المشكلة.

 

من جانبها، قالت "تاكيدا" إنها أجرت فحصا طارئا بعد العثور على جسيمات في شحنة من قوارير اللقاح بموقع لإعطاء التطعيمات.

 

وقالت وزارة الصحة اليابانية اليوم الخميس، إنها قررت سحب بعض الجرعات في إجراء ‘حترازي بعد التشاور مع "تاكيدا" لكنها ستسعى جاهدة لتقليل تأثير هذا السحب على خطط التطعيم.

 

 

 

المصدر: "رويترز"

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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