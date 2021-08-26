منظمة التعاون الإسلامي تدعو الجزائر والمغرب إلى إعتماد "لغة الحوار"

اسماعيل عبد الحي - دعت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء، الجزائر والمغرب إلى إعتماد لغة الحوار لحل ما قد يطرأ من إختلاف في وجهات النظر بين البلدين.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة تعقيبا على إعلان الجزائر "قطع العلاقات مع المغرب بداية من الثلاثاء نظرا لتوجهات عدائية للرباط".

وقال البيان الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني "تابعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب".

وأضاف "تدعو الأمانة العامة إلى تغليب المصالح العليا للبلدين الشقيقين ومبدأ حسن الجوار، خاصة وأن البلدين يجمعهما تاريخ ومصالح مشتركة وهما عضوان فاعلان في منظمة التعاون الإسلامي ومؤثران في العمل الإسلامي المشترك".

كما دعت المنظمة، وفق البيان، إلى "اعتماد لغة الحوار لحل ما قد يطرأ من إختلاف في وجهات النظر".

والثلاثاء، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في مؤتمر صحفي، إن بلاده قررت قطع العلاقات مع المغرب بداية من يوم الثلاثاء، نظرا لـ"توجهات عدائية" للرباط، فيما أعلن المغرب رفضه القاطع للمبررات "الزائفة" التي بنت عليها الجزائر قرار قطع العلاقات الدبلوماسية معه.

وتشهد العلاقات بين البلدين إنسدادا منذ عقود، على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

الأناضول