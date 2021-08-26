مذكرة إحضار بحق دياب في قضية انفجار مرفأ بيروت

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان.

وفي التفاصيل، صدر عن مكتب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعد تبلغه موعد جلسة اليوم وامتناعه عن الحضور.

ولم يمثل دياب امام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ولم يحضر محاميه إلى الجلسة، وأرجئت الجلسة مع ذياب إلى 20 سبتمبر المقبل لحضوره واستجوابه.

وقال المصدر إن بيطار كلّف القوى الأمنية إحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة التي حددها في 20 سبتمبر.

وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، عزته السلطات الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون اجراءات وقاية، الى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة. وتبيّن لاحقاً ان مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.