طلقات «ولادة» في طائرة عسكرية أمريكية .. أفغانية تضع مولودها في «قاعدة جوية» عقب الهروب من «مطار كابول» .. فيديو مؤثر

الشارقة - اميمة ياسر -

وضعت لاجئة أفغانية وليدتها داخل غرفة شحن طائرة إجلاء أمريكية، حسبما أعلن سلاح الجو الأمريكي.

ونقلت "رويترز" أن اللاجئة الأفغانية وضعت مولودتها على متن الطائرة بعد دقائق من هبوطها في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

من جانبها، أفادت قيادة الحركة الجوية الأمريكية بإن عملية الوضع تمت في غرفة الشحن بالطائرة وهي من طراز "سي-17" بعد معاناة المخاض والمضاعفات أثناء الرحلة، وتم نقل المرأة والمولودة إلى منشأة طبية وهما في صحة جيدة.

يذكر أنه في 15 أغسطس استطاعت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي "طالبان" وبقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي كابول، الولاية الوحيدة خارج سيطرة حركة "طالبان".