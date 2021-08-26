«البقاء في مكان آمن في انتظار تعليمات لاحقة» .. بريطانيا توجه رسالة إلى المواطنين الأفغان الراغبين في مغادرة بلدهم وتحذرهم من الإقتراب من مطار كابول

الشارقة - اميمة ياسر - قدم وزير الدفاع البريطاني بن والاس إلى المواطنين الأفغان الراغبين في مغادرة بلدهم إلى المملكة المتحدة بعد سقوطها بأكملها تقريبا في قبضة حركة "طالبان"، نصيحة بشأن كيفية الهروب منه.

وأقر والاس، خلال إفادة افتراضية قدمها إلى أعضاء البرلمان أمس الأربعاء، بأنه لم يبق هناك إلا عدد قليل من المقاعد الخالية في رحلات الإجلاء التي تسيرها المملكة المتحدة من أفغانستان، ونصح الأفغان الراغبين في المغادرة إلى بريطانيا بأن يحاولوا الوصول إلى الحدود البرية لبلدهم بدلا من انتظار الإجلاء جوا.

وردا على سؤال عما الذي يتعين على الأفغان الذين عرضت عليهم الدراسة في الجامعات البريطانية فعله، قال والاس: "إذا كانوا يعتقدون أنه بإمكانهم الذهاب إلى بلد ثالث فإنه قد يكون خيارا أفضل".

وتابع تحت ضغوط المشرعين: "أوصيهم بمحاولة الوصول إلى الحدود لأن السفر إلى المطار يستدعي حاليا اهتماما أكبر وهذا ما ستركز عليه "طالبان" جهودها الآن".

وأصدرت الخارجية البريطانية أمس تعليمات جديدة طلبت فيها من الناس الذين تطالهم برامج الإجلاء إلى الامتناع عن الذهاب إلى مطار كابل مباشرة بسبب خطر مرتفع لشن هجوم إرهابي هناك، داعية إياهم إلى البقاء في مكان آمن في انتظار تعليمات لاحقة.

ونقلت صحيفة "غارديان" عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية قولها في ساعات متأخرة من أمس إن دعوة والاس للأفغان الراغبين في التوجه إلى المملكة المتحدة "ليست رسالة يأس".