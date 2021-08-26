كيف حققت الدولة العداله الثقافية بين المواطنين خاصة فى المناطق النائية؟

القاهرة - سامية سيد - تهدف جهود التنمية الثقافية التى تقوم بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى ظل توجيهات القيادة السياسية إلى ترسيخ قيم المواطنة وتعميق الولاء والانتماء للهوية المصرية ونبذ التطرف الفكري، إلى جانب الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بصورة مبتكرة اعتمادا على تنمية المواهب و قدرات المبدعين، والتوسع فى الأنشطة الثقافية ونشرها بما يحقق لمصر الريادة على الخريطة الثقافية العالمية وتعزز قوتها الناعمة.

ولكن ماذا فعلت الحكومة لتحقيق العدالة الثقافية؟ نجيب عن ذلك في ضوءإنجازات القطاع علي مختلف الأصعدة خلال الفترة ( يوليو 2018 - يونيو 2020 ) والتي رصدتها خطه التنمية الاقتصادية اديه والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) :

1- تنظیم 28.5 ألف نشاط ثقافي في إطار برنامج الثقافة للجميع، استفاد منهم نحو 560 ألف مواطن، وضمت أنشطة موجهة للشباب، وأخرى للمرأة، وأنشطة موجهة للقرىودورات تدريبية على الحاسب الآلي.

2- تنظيم 1878نشاطا ثقافيا بالمناطق الحدودية والنائية، استفاد منها ما يربو على 187 ألف مواطن.

3- إقامة 211 معرضا للكتاب على المستوى المركزي بمحافظات الجمهورية ، وكذا 26 منفذا البيع الكتب ، وتنظيم 1338 معرض كتاب بقصور الثقافة، بالإضافة إلى 53 مكتبة متنقلة.