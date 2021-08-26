مساعدات إماراتية إلى أربيل العراق بالتعاون مع الصليب الأحمر السويسري

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

أعلن الصليب الأحمر السويسري عن شراكة جديدة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية من خلال برنامج المساعدات الإماراتية.



وأوضح الصليب الأحمر السويسري، على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الشراكة الجديدة سوف تدعم عملياته مع إطلاق أول برنامج للرعاية الإنسانية في مجال الجراحات الحرجة، لمساعدة جهات الرعاية الصحية المحلية في إعادة وتقديم الخدمات الصحية المعقدة أو المركبة للأشخاص الذين يحتاجونها في مدينة أربيل العراقية.

وقالت هيئة الصليب الأحمر السويسري إن الاتفاق الجديد يعزز المساعدة في دعم العمليات الجراحية الحرجة للأشخاص الضعفاء المصابين في النزاع؛ مع توفير أفضل النتائج الصحية للاجئين والنازحين داخليا المتضررين من النزاعات.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دشنت، في مايو الماضي، المرحلة الأولى من برنامج تطعيم اللاجئين في مخيمات إقليم كردستان العراق ضد جائحة كورونا.

واستهدف المرحلة الأولى تطعيم 15 ألفا من النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في مخيمات الإقليم بلقاح "سينوفارم".

ويجري تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع قنصلية الإمارات في أربيل، ودائرة الصحة- أبوظبي، ووزارة الصحة في إقليم كردستان العراق.