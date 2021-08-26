عاجل.. سلطنة عمان تفتح منافذها الحدودية في سبتمبر

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

أعلنت سلطنة عمان، الخميس، استئناف فتح جميع المنافذ الحدودية، بدءا من سبتمبر/ أيلول المقبل.



جاء القرار بعد نحو 9 شهور من إغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك حمد بن سليمان الحاتمي: "بدءا من أول سبتمبر المقبل ستكون المنافذ الجوية والبرية والبحرية للسلطنة مفتوحة للجميع، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ووفق وزارة الصحة، فإن الحصول على الجرعتين من لقاح مضاد للفيروس سيكون إجباريا للمواطنين والمقيمين، بداية من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، علقت السلطنة الرحلات الجوية وأغلقت حدودها البرية والبحرية، على خلفية ظهور سلالة جديدة من الفيروس.

و سجلت عمان حتى الخميس، 301 ألف و784 إصابة بالفيروس، بينها 4 آلاف و49 وفاة، و291 ألفا و39 حالة تعاف.