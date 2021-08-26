شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: استقرار الموجة الثالثة من إصابات كورونا بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه يبدو أن الموجة الثالثة من إصابات كوفيد19- في أفريقيا استقرت، رغم أن الإصابات مازالت مرتفعة بتسجيل نحو 248 ألفا في الأسبوع الماضي.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا، للصحفيين خلال موجزها الأسبوعي اليوم الخميس: "هناك الآن نحو 6ر7 مليون إصابة بكوفيد19- و191 ألف حالة وفاة في أفريقيا"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت إن نحو 24 دولة تمر بزيادة في الإصابات وتشهد نحو ثماني منها زيادة في الوفيات بينها بوتسوانا وإثيوبيا.

وفي نفس الوقت، جرى إعطاء ما يقدر بـ13 مليون جرعة لقاح في أفريقيا على مدار الأسبوع الماضي، أي أعلى ثلاث مرات عن فترة السبعة أيام السابقة عليها. وتخلف طرح اللقاحات في القارة عن بقية العالم ويرجع ذلك في جزء منه إلى مشاكل في الإمداد وعمليات الشراء.