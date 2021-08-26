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اعلان تشكيلة البرتغال التي ستواجه قطر ..رونالدو على رأس القائمة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-26 | 14:32

اعلان تشكيلة البرتغال التي ستواجه قطر ..رونالدو على رأس القائمة

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أعلن فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها 3 مباريات، الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
واختار سانتوس 25 لاعبا، للقاءات قطر وإيرلندا وأذربيجان أيام 1 و4 و7 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتضم القائمة:

حراسة المرمى: أنطوني لوبيز، ديوجو كوستا، روي باتريسيو.

الدفاع: جواو كانسيلو، ريكاردو بيريرا، دومينجوس دوارتي، جونكالو إيناسيو، بيبي، روبن دياز، نونو مينديز، رافائيل جيريرو.


الوسط: دانيلو بيريرا، جواو بالينيا، روبن نيفيز، برونو فرنانديز، جواو ماريو، جواو موتينيو، أوتافيو مونتيرو، برناردو سيلفا.

الهجوم: أندريه سيلفا، ، جوتا، جيديش، بيدرو جونكالفيز، ورافا سيلفا.

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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