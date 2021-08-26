انت الان تتابع خبر اعلان تشكيلة البرتغال التي ستواجه قطر ..رونالدو على رأس القائمة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-26 | 14:32
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أعلن فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها 3 مباريات، الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
واختار سانتوس 25 لاعبا، للقاءات قطر وإيرلندا وأذربيجان أيام 1 و4 و7 سبتمبر/ أيلول المقبل.
الدفاع: جواو كانسيلو، ريكاردو بيريرا، دومينجوس دوارتي، جونكالو إيناسيو، بيبي، روبن دياز، نونو مينديز، رافائيل جيريرو.
الوسط: دانيلو بيريرا، جواو بالينيا، روبن نيفيز، برونو فرنانديز، جواو ماريو، جواو موتينيو، أوتافيو مونتيرو، برناردو سيلفا.
وتضم القائمة:
حراسة المرمى: أنطوني لوبيز، ديوجو كوستا، روي باتريسيو.
الدفاع: جواو كانسيلو، ريكاردو بيريرا، دومينجوس دوارتي، جونكالو إيناسيو، بيبي، روبن دياز، نونو مينديز، رافائيل جيريرو.
الوسط: دانيلو بيريرا، جواو بالينيا، روبن نيفيز، برونو فرنانديز، جواو ماريو، جواو موتينيو، أوتافيو مونتيرو، برناردو سيلفا.
الهجوم: أندريه سيلفا، كريستيانو رونالدو، جوتا، جيديش، بيدرو جونكالفيز، ورافا سيلفا.
ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.
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