انت الان تتابع خبر المالية تكشف عن سعر برميل النفط في موازنة 2022 وتلوح بقانون جديد للضرائب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم الخميس، عن قيمة سعر برميل النفط في موازنة 2022 ، فيما لوح بفرض قانون جديد للضرائب في العراق.
وقال علاوي خلال مؤتمر حضرته الخليج 365، ان "سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون 50 دولاراً ، مشيرا الى امكانية ان تضيف أوبك 450 ألف برميل لإنتاج العراق النفطي".
واضاف ان "65% من موازنة الدولة تذهب للرواتب"، لافتا الى ان "تأخير صرف الرواتب سببه التضخم الهائل في العراق".
واوضح علاوي بأن "الضرائب مهمة في تحفيز الإنتاج والاستثمار وهي قليلة جداً في العراق وهي لا تعادل 1% من الدخل الوطني"، مبينا ان "قانون الضرائب سيعيد النظر بمسألة الضريبة في العراق ورسم سياسة جديدة وقانون جديد".
ولفت وزير المالية الى ان "تحسن أسعار النفط لا يحل الضيق المالي سريعاً بسبب الديون الداخلية والخارجية".
واضاف ان "65% من موازنة الدولة تذهب للرواتب"، لافتا الى ان "تأخير صرف الرواتب سببه التضخم الهائل في العراق".
واوضح علاوي بأن "الضرائب مهمة في تحفيز الإنتاج والاستثمار وهي قليلة جداً في العراق وهي لا تعادل 1% من الدخل الوطني"، مبينا ان "قانون الضرائب سيعيد النظر بمسألة الضريبة في العراق ورسم سياسة جديدة وقانون جديد".
وتابع ان "إقليم كردستان لم ينفذ التزاماته بشأن دفع أقيام النفط، وان سعر النفط الذي يستحصله الإقليم فوق سعر التوازن بحوالي 10 دولارات".
ولفت وزير المالية الى ان "تحسن أسعار النفط لا يحل الضيق المالي سريعاً بسبب الديون الداخلية والخارجية".