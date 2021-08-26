وزير المالية يتحدث عن عملية تغيير سعر صرف الدولار

في مقابلة مع وزير المالية:

- سياسة العراق المالية خلال سنة ونصف مرت بخمسة ظروف استثنائية.

- دخلنا في بداية عمل الحكومة دون أي صمام أمان مالي.

- الاقتصاد العراقي تغير منذ 2019 والتزامات الحكومة السابقة.



- أزمة كورونا أدت إلى انهيار أسعار النفط وزادت من البطالة.

- عملنا كسياسة حكومية على ضبط النفقات التي انعكست على إيرادات الدولة.

- عملية تغيير سعر الصرف لم تكن سهلة.

- كان يجب تغيير سعر صرف الدولار منذ سنين وهو عكس أمراً مفيداً لإصلاح النظام الاقتصادي.

- سياستنا المالية والنقدية إصلاحية ويجب استمرارها.

- سياستنا المالية تستهدف التوازن بين النفط وتعظيم الموارد الأخرى.

- بدأنا بأعمال إصلاحية صحيحة ابتداءً من المصارف والكمارك.



- خرجنا بسلامة من الوضع الاقتصادي الصعب.